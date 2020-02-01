США ввели надзвичайний стан через коронавірус
Режим надзвичайної ситуації через коронавірус ввели у США. Американців, які приїжджатимуть з Китаю, будуть ретельно обстежувати. Тих, хто побував у районах, де стався спалах – одразу на карантин.
Кількість інфікованих коронавірусом вже 12 тис. 259 – померли. Вірус поширився на десятки країн.
Перший випадок зафіксували в Іспанії. Підтвердився діагноз у туриста з Німеччини, який перебуває на Канарських островах. Його ізолювали і будуть надавати допомогу.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Італія оголосила надзвичайний стан через коронавірус.
2020-02-01
Теги: Іспанія, Коронавірус nCoV, СШАЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.