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США ввели надзвичайний стан через коронавірус

Режим надзвичайної ситуації через коронавірус ввели у США. Американців, які приїжджатимуть з Китаю, будуть ретельно обстежувати. Тих, хто побував у районах, де стався спалах – одразу на карантин.

Кількість інфікованих коронавірусом вже 12 тис. 259 – померли. Вірус поширився на десятки країн.

Перший випадок зафіксували в Іспанії. Підтвердився діагноз у туриста з Німеччини, який перебуває на Канарських островах. Його ізолювали і будуть надавати допомогу.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Італія оголосила надзвичайний стан через коронавірус.

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