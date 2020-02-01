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Пилоты и пассажиры в спецкостюмах: по миру распространяется коронавирус

Новые случаи заражения коронавируса в мире фиксируют каждый день. В странах вводят беспрецедентные меры безопасности, пытаясь не допустить распространения болезни.

В аэропортах США вводят строгие ограничения. Министр здравоохранения Алекс Азар объявил, что коронавирус является чрезвычайной ситуацией. Временно приостановлено въезд в США иностранцев, которые представляют риск передачи коронавируса.

Испания стала седьмой страной Европы, где подтвердили опасное заболевание. Симптомы – повышенная температура, кашель и затрудненное дыхание. Турист из Германии, находится на Канарских островах общался с больным коронавирус. Его изолировали и будут оказывать помощь.

Немало иностранцев покидают Китай – их забирают самолеты. Пилоты одеты не только в маски, но и спецкостюмы – и так в течение всего полета. Пассажиров тоже одели в специальную защиту, чтобы предотвратить возможное распространение болезни.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что США ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса.

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