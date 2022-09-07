Вересень, 07 в 12:01

У тимчасово окупованому Маріуполі знову було чутно кілька потужних вибухів у різних районах міста. Місцеві жителі висувають різні версії – від роботи ППО до розмінування.

На тлі вибухів Маріупольська міська рада закликає людей виїжджати з міста на підконтрольні Україні території. Місцевим жителям пояснюють, що залишатися у Маріуполі стає все небезпечніше. Лінія фронту зрушується.

– Окупанти це розуміють, тому вже бачимо рух військової техніки містом. Закликаємо маріупольців виїжджати на підконтрольні території України. Доки людей не почали використовувати у якості “живого щита”, – закликали у міськраді.

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Нагадаємо, ввечері 5 вересня у тимчасово окупованому Маріуполі пролунали гучні вибухи. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко натякнув, що це “репетиція маріупольської бавовни”.

Раніше маріупольський спротив повідомляв, що окупанти почали масово змінювати номери на українські та змивати свастику зі своїх невійськових автівок.

Фото: Маріупольська міська рада