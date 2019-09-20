Після масштабної реконструкції відкрили Київський театр опери і балету для дітей та юнацтва

Київський театр опери і балету для дітей та юнацтва в 38-ме відчиняє свої двері гостям і вперше за час існування – після масштабної реконструкції.

Я дуже рада, мені тут подобається, тут є багато чогось європейського, – ділиться емоціями народна артистка України та співачка Ніна Матвієнко.

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Відкрити новий 38-й театральний сезон вирішили дебютом еротичного трилера Весілля Фігаро. Вистава мовою оригіналу – італійською. Хоч постановка і з позначкою 14+, та на неї прийшли і дорослі, і малі.

На нові костюми для акторів, гримерки, оздоблення та повну реконструкцію зали, вбиральнь і вестибюля театр та місто витратили чимало грошей.

Новий сезон у театрі вже почався, творці кажуть, що він буде неповторним. Попереду на гостей очікують десятки гучних прем’єр – постановок, еротичних трилерів, балетів та мюзиклів.

Відвідувачі і працівники Київської опери вже нарекли її українським Бродвеєм, а нову глядацьку залу – місцем натхнення.

Нагадаємо, у Києві вперше представили п’єсу Миколи Куліша англійською.

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