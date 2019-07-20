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Український театр тіней Верба потрапив на шоу талантів America’s Got Talent

Українські актори підкорюють Америку. Театр тіней Верба з Чернігова потрапив на всесвітньо відоме шоу талантів America’s Got Talent.

Артистів відібрали для участі серед сорока тисяч претендентів з усього світу. В Америці чернігівці розповіли історію про закоханих, яких розлучає війна. Під час їхнього виступу плакали і глядачі, і судді. Театр Верба потрапив до другого туру конкурсу.

У театрі тіней вісім акторів. Колектив хоч і невеликий, але успішний. Творчий стартап 9 років тому заснували студенти технологічного вишу.

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Репетиції проходять п’ять днів на тиждень. Актори додатково збираються ще й вдома чи у спортзалах. Наполеглива праця вже дала результати.

Номер, який показали в Америці, допомагали створювати відомі в Україні режисер і сценарист Володимир Марін і хореограф-постановник Ірина Маріна. Потім виставу відпрацьовували ще й з американськими фахівцями.

Виступ українців вразив американську публіку. Їхній номер про кохання, жертви та надію змусив плакати глядачів. Театр тіней пройшов до другого туру Американського конкурсу.

До слова, тимбілдінг та диско – літній табір YOU camp від Завтра.UA.

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