У Києві вперше представили п’єсу Миколи Куліша англійською

Бути на культурній мапі світу – не менш важливо, ніж на політичній або економічній. Але культурна дипломатія – той напрямок, який поки, на жаль, дещо недооцінюють. Однак про неї активно дбають небайдужі активісти. 19 червня відбулася презентація культурного проекту, покликаного поглибити співпрацю між британськими та українськими театрами.

Українська драма у виконанні британських акторів. На імпровізованій сцені – перша у світі англомовна версія п’єси Миколи Куліша – Маклена Ґраса у виконанні театру з Великобританії. Це гостра соціально-психологічна драма про голод, безробіття, нерівність суспільства і тривогу за нього.

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Нове життя у класичний український шедевр вдихнула режисерка з Великобританії – Марія Монтегю, яка переклала та адаптувала п’єсу на сучасний лад. Вона мріяла ставити російських Чехова та Станіславського, але закохалась у наших Леся Курбаса та Миколу Куліша, коли вивчала український театр у Кембриджі. Її Маклену вже побачила британська публіка – і лишилась у захваті.

Саме комунікацію зі світом через мистецтво вважає одним із найважливіших та найефективніших шляхів розвитку для України Ліза Ясько. Вона – перша українська студентка школи державного управління в Оскфорді. Здобувши освіту в Британії, зрозуміла, що нам є що показати світові і ми обов’язково маємо бути не лише на його політичній, а й на культурній мапі.

Тому Ліза заснувала проект Жовто-блакитна стратегія, завдяки якому хоче популяризувати наші культурні традиції і цінності на весь світ. І саме театр – один з найпотужніших інструментів. Тому після британських акторів на сцену виходять і наші.

Гротескна і провокативна постановка українського театру Мізантроп – політична сатира на владу та кровожерливу диктатуру. Саме з цією виставою наша команда поїде до Великобританії на один з найбільших світових театральних фестивалів, вперше у новітній історії. Співзасновник команди Дмитро Саратський каже – це шанс для вітчизняного театру заявити про себе і нарешті вийти з культурної ізоляції.

Учасники зустрічі впевнені – українське мистецтво може бути не просто популярним, а ще й прибутковим, і навіть здатне притягувати в країну величезні інвестиції.

Нагадаємо, у Києві бабуся відкрила власний театр.

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