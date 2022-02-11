Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба стверджує, що Україна підключила своїх союзників до того, щоб підготувати скоординовану відповідь на блокування Росією Чорного та Азовського морів.

– По лінії МЗС ми одразу поінформували про ці дії РФ генерального секретаря ООН, ЄС, керівництво дружніх держав, і розпочали двосторонні консультації з чорноморськими країнами з метою вироблення спільних дій, тому що Чорне море та безпека Чорного моря стосуються кожного з нас, тому тут відповіді однієї України буде недостатньо, – пояснив Кулеба під час пресконференції у Харкові 11 лютого.

Він також наголосив, що Кремль не повинен маніпулювати темою навчань для того, щоб блокувати торгові шляхи у Чорному морі.

– З’явилася нова інформація щодо зміни координат навчань, тому ситуація є динамічною, ми уважно за всім стежимо та перебуваємо у постійних консультаціях із партнерами щодо стримування цих дій Росії та наших колективних дій у відповідь, – розповів Дмитро Кулеба.

Також він зазначив, що з ініціативи України питання блокування Чорного та Азовського морів буде предметом переговорів у ході візиту генерального секретаря НАТО до Румунії, і МЗС перебуватиме у зв’язку з Альянсом та Румунією з цього приводу.