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Факти / Україна

Україна та союзники готують відповідь на блокування Чорного та Азовського морів

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба стверджує, що Україна підключила своїх союзників до того, щоб підготувати скоординовану відповідь на блокування Росією Чорного та Азовського морів.

– По лінії МЗС ми одразу поінформували про ці дії РФ генерального секретаря ООН, ЄС, керівництво дружніх держав, і розпочали двосторонні консультації з чорноморськими країнами з метою вироблення спільних дій, тому що Чорне море та безпека Чорного моря стосуються кожного з нас, тому тут відповіді однієї України буде недостатньо, – пояснив Кулеба під час пресконференції у Харкові 11 лютого.

Він також наголосив, що Кремль не повинен маніпулювати темою навчань для того, щоб блокувати торгові шляхи у Чорному морі.

– З’явилася нова інформація щодо зміни координат навчань, тому ситуація є динамічною, ми уважно за всім стежимо та перебуваємо у постійних консультаціях із партнерами щодо стримування цих дій Росії та наших колективних дій у відповідь, – розповів Дмитро Кулеба.

Також він зазначив, що з ініціативи України питання блокування Чорного та Азовського морів буде предметом переговорів у ході візиту генерального секретаря НАТО до Румунії, і МЗС перебуватиме у зв’язку з Альянсом та Румунією з цього приводу.

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Джерело: МЗС

Фото: УНІАН

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