Північний потік-2 готовий на 83% – будівництво гальмує Данія

Газогін в обхід України Північний потік-2 збудований на 83%, відзвітували у Газпромі.

Будівництво гальмує Данія, яка поки не ухвалила рішення, чи можна в її водах прокладати трубопровід.

Через труднощі з отриманням потрібних дозволів із Данії Північний потік-2 може бути затриманий на вісім місяців, що призведе до подорожчання проекту на €660 млн.

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Однак навіть якщо Копенгаген погодиться на будівництво потоку у своїх водах, то за місцевими законами, доведеться чекати ще місяць, повідомляє Данське енергетичне агентство.

Нагадаємо, у Парламентській асамблеї ОБСЄ ухвалили резолюцію проти Північного потоку-2.

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