Плавання для немовлят: правила і з якого віку можна

Плавці у підгузках. У Рівному провели чемпіонат із малючкового плавання.

Спортсменам від 3-ох місяців до 3-ох років. Вони з усієї України.

Долали дистанції й пірнали. Результати та рівень підготовки малюків вразили навіть представників Федерації раннього плавання немовлят Франції, які стежили за змаганнями.

Батьки переконують, для них це в першу чергу, ніби сімейне свято, а плавання  – запорука здоров’я їхніх діток від народження.

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Результати вражають, деякі дітлахи занурювалися на 17 секунд. А дві команди малюків із мамами перепливли весь басейн, здолавши дистанцію – 15 метрів.

До слова, що потрібно для становлення майбутньої тенісної зірки.

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