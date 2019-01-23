Як стати зіркою тенісу: ціни занять та екіпірування

Ракетка, м’яч та корт – далеко не все, що потрібно для становлення майбутньої тенісної зірки. Шлях на вершину залежить від багатьох чинників, і навіть талант тут – не найважливіший.

Займатися тенісом можна із 6 років, але що раніше – то краще. Перевірити чи має ваша дитина схильність, а головне бажання грати, можна на пробному занятті з тренером.

Початківці розпочинають з двох тренувань на тиждень, а ось тим, хто уже займається професійно і бере участь в турнірах, необхідно працювати на корті – щоденно. Фактично в такому ж ритмі, які і їхні тенісні ідоли.

Юні спортсмени отримують неоціненний досвід та здобувають свої перші великі звитяги саме на турнірах, а особливо на міжнародних.

Аби виростити тенісну зірку доведеться суттєво вкластися. У Києві одне заняття в середньому коштує 500 грн. Тенісна ракетка, яких потрібно кілька – від 1 тисячі гривень, а бюджетне екіпірування затягне на 2 тисячі. І це лише початок.

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Особливо мрійливим батькам не варто забувати і про спортивні травми, які можуть ускладнити кар’єру майбутнього тенісиста або взагалі поставити на ній хрест.

До слова, як українські військові моряки навчаються морській справі на сучасних тренажерах.

Опубліковано Cічень, 23 в 19:43



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