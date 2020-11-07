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Почалися конфлікти серед пацієнтів: в Україні дефіцит кисню для хворих на Covid-19

Більшість лікарень, в яких борються з коронавірусом – нині вирішують одне з найбільш болісних питань – дефіцит кисню для хворих.

Деякі заклади вже навіть зробили розведення і подачу кисню лікарнею, збільшили кількість ліжкомісць, а от що власне подавати і де придбати, проблема.

Доходить навіть до того, що між закладами виникає суперечка, кому везти кисень першочергово. Починаються конфлікти і серед хворих.

На Закарпатті медичний кисень взагалі не виготовляють. Привозять із сусідніх областей. Але там зайвого теж немає. На Прикарпатті його використання зросло ледь не в десятки разів.

Саме хворі – з ураженням легень 50%-60% – потребують постійної кисневої підтримки. І їх щодня більшає. У Дніпрі резерв, якого раніше вистачало на місяць, розходиться за лічені дні.

До забезпечення медзакладів Дніпра додатковим обсягом кисню долучився бізнес. Компанія ІНТЕРПАЙП, її партнер Элмэ Мэсэр Гас і міська влада уклали тристоронню угоду. Відтак киснем забезпечили три лікарні, які приймають пацієнтів із Covid-19.

Понад 20 лікарень Дніпропетровщини вже отримали допомогу від компанії – це життєвонеобхідне медобладнання, засоби індивідуального захисту.

Коронавірус 7 листопада

7 листопада коронавірус в Україні вперше перевищив позначку у 10 тис. випадків за добу. Серед нових хворих 316 дітей та 519 медпрацівників.

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