Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

Начались конфликты среди пациентов: в Украине дефицит кислорода для больных Covid-19

Большинство больниц, в которых борются с коронавирусом — сейчас решают один из самых болезненных вопросов — дефицит кислорода для больных.

Некоторые заведения уже даже сделали разведения и подачу кислорода больницей, увеличили количество койкомест, а вот собственно, что подавать и где приобрести, проблема.

Доходит даже до того, что между учреждениями возникает спор, кому везти кислород в первую очередь. Начинаются конфликты и среди больных.

На Закарпатье медицинский кислород вообще не делают. Привозят из соседних областей. Но там лишнего тоже нет. На Прикарпатье его использования возросло чуть ли не в десятки раз.

Именно больные — с поражением легких 50%-60% — нуждаются в постоянной кислородной поддержки. И их ежедневно увеличивается. В Днепре резерв, которого раньше хватало на месяц, расходится в считанные дни.

К обеспечению медучреждений Днепра дополнительным объемом кислорода присоединился бизнес. Компания ІНТЕРПАЙП, ее партнер Элмэ Мэсэр Гас и власть заключили трехстороннее соглашение. Кислородом обеспечили три больницы, которые принимают пациентов с Covid-19.

Более 20 больниц Днепропетровщины уже получили помощь от компании — это жизненно необходимое оборудование, средства индивидуальной защиты.

Коронавирус 7 ноября

7 ноября коронавирус в Украине впервые превысил отметку в 10 тыс. случаев в сутки. Среди новых больных — 316 детей и 519 медработников.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Министр здравоохранения дал прогноз ситуации c Covid-19
Министр здравоохранения дал прогноз ситуации c Covid-19
Для выписки из больницы негативный тест на Covid-19 необязателен — Степанов
Для выписки из больницы негативный тест на Covid-19 необязателен — Степанов
На Черниговщине госпиталь могут развернуть в законсервированной колонии
На Черниговщине госпиталь могут развернуть в законсервированной колонии
Коронавирус в Киеве: за сутки 854 новых случая (Обновляется)
Коронавирус в Киеве: за сутки 854 новых случая (Обновляется)
Впервые количество больных Covid-19 перешагнуло рубеж в 10 тыс. случаев за сутки
Впервые количество больных Covid-19 перешагнуло рубеж в 10 тыс. случаев за сутки
Усиление карантина в Европе и почти 50 млн больных — коронавирус в мире 7 ноября
Усиление карантина в Европе и почти 50 млн больных — коронавирус в мире 7 ноября
Главный тренер сборной Италии заразился коронавирусом
Главный тренер сборной Италии заразился коронавирусом
Франция с 11 ноября потребует от туристов тест на Covid-19
Франция с 11 ноября потребует от туристов тест на Covid-19

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка