Начались конфликты среди пациентов: в Украине дефицит кислорода для больных Covid-19

Большинство больниц, в которых борются с коронавирусом — сейчас решают один из самых болезненных вопросов — дефицит кислорода для больных.

Некоторые заведения уже даже сделали разведения и подачу кислорода больницей, увеличили количество койкомест, а вот собственно, что подавать и где приобрести, проблема.

Доходит даже до того, что между учреждениями возникает спор, кому везти кислород в первую очередь. Начинаются конфликты и среди больных.

На Закарпатье медицинский кислород вообще не делают. Привозят из соседних областей. Но там лишнего тоже нет. На Прикарпатье его использования возросло чуть ли не в десятки раз.

Именно больные — с поражением легких 50%-60% — нуждаются в постоянной кислородной поддержки. И их ежедневно увеличивается. В Днепре резерв, которого раньше хватало на месяц, расходится в считанные дни.

К обеспечению медучреждений Днепра дополнительным объемом кислорода присоединился бизнес. Компания ІНТЕРПАЙП, ее партнер Элмэ Мэсэр Гас и власть заключили трехстороннее соглашение. Кислородом обеспечили три больницы, которые принимают пациентов с Covid-19.

Более 20 больниц Днепропетровщины уже получили помощь от компании — это жизненно необходимое оборудование, средства индивидуальной защиты.

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