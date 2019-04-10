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Погрози та конфлікти: як волиняни доєднуються до ПЦУ

Близько півтори сотні громад на Волині вже доєдналися до православної церкви України. Місцева єпархія нині є лідером. Втім, тут рішення людей підтримали лише 13 священиків. Процес триває. Часом з погрозами, конфліктами та залякуваннями. Люди ініціюють збори, збирають підписи. Там, де згоди з настоятелями не дійшли – конфлікт намагаються вирішити мирно, за законом.

Збори громади Старого Загорова. Селяни вирішили перейти до православної церкви України. І напередодні зібрали за це майже 3 сотні підписів.

Та священик проти – щойно дізнався про наміри, почав залякувати людей.

Тому, щоб не було провокацій – селяни зібралися в будинку культури, куди запросили й святого отця. Втім, той збори проігнорував.

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Настоятель храму церкву ні з ким ділити не буде, рішення не визнає. Мовляв, хочуть українську церкву – нехай собі будують.

А от громада села Мерва до православної церкви України перейшла першою, мирно та разом зі священиком.

За те, що пішов за людьми – священика звільнили та позбавили усіх духовних санів. Та цим отець вже не переймається, адже став частиною української церкви.

До православної церкви України на Волині вже приєдналося близько півтори сотні громад. Та процес триває. Головне, щоб він був мирним та добровільним.

Раніше Факти ICTV писали, що на Рівненщині священики УПЦ МП заблокували храм для громади ПЦУ.

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