Угрозы и конфликты: как волыняне присоединяются к ПЦУ

Около полутора сотен общин на Волыни уже присоединились к православной церкви Украины. Местная епархия сейчас является лидером. Впрочем, здесь решение людей поддержали лишь 13 священников. Процесс продолжается. Иногда с угрозами, конфликтами и запугиванием. Люди инициируют собрание, собирают подписи. Там, где к согласию с настоятелями не дошли – конфликт пытаются решить мирно, по закону.

Собрание общины Старого Загорова. Крестьяне решили перейти к православной церкви Украины. И накануне собрали за это почти 3 сотни подписей.

Но священник против – только узнал о намерениях, начал запугивать людей.

Поэтому, чтобы не было провокаций – крестьяне собрались в доме культуры, куда пригласили и святого отца. Впрочем, он собрание проигнорировал.

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Настоятель храма церковь ни с кем делить не будет, решение не признает. Мол, хотят Украинскую церковь – пусть себе строят.

А вот община села Мерва к православной церкви Украины перешла первой, мирно и вместе со священником.

За то, что пошел за людьми – священника уволили и лишили всех духовных санов. Но и-за этого отец уже не расстраивается, потому что стал частью украинской церкви.

К православной церкви Украины на Волыни уже присоединилось около полутора сотен общин. И процесс продолжается. Главное, чтобы он был мирным и добровольным.

Ранее Факты ICTV писали, что на Ровенщине священники УПЦ МП заблокировали храм общины ПЦУ.

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