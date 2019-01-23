Понад 850 ДТП, затори у Києві досягли піка – снігопад в Україні триває

Негода вирує в Центральній і Південній Україні. На дорогах Київської області – транспортний колапс. Аби розчистити шляхи, колони із снігоприбиральною технікою супроводжують патрульні. Столиця ж зупинилася у 10-бальних заторах.

У КМДА звітують, на автошляхах столиці майже 400 спецавтомобілів. Комунальники й автодорожники пояснюють, головна увага – центральним магістралям. Тож у решті столиці люди і машини борсаються у сніговій каші.

На Вінниччині випало понад 20 сантиметрів снігу. Не пройти, не проїхати й у місті. Хоча комунальники і працюють з п’ятої ранку – з негодою не можуть впоратись.

На двох трасах міждержавного значення запровадили обмеження для руху вагових машин. Техніка просто не може здолати снігову навалу. Найскладніша ситуація на трасі, яка сполучає Вінницьку та Черкаську області.

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На Черкащині сьогодні зранку обмежили рух транспорту на двох дорогах державного значення. Понад 30 міжміських рейсів перевізники вже скасували. Вітер та рясний снігопад утворили на дорогах перемети, через які пробитися вкрай складно, кажуть водії.

За прогнозами Гідрометцентру, рясні снігопади й заметілі очікуються завтра лише на Сході країни.

Нагадаємо, у Києві через сильний снігопад утворилися 10-бальні затори.

Опубліковано Cічень, 23 в 21:31



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