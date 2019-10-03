Попри санкції: Siemens почала нове будівництво в Росії
Німецька компанія Siemens почала нове будівництво в Росії, не зважаючи на санкції.
Про це повідомляють німецькі ЗМІ і нагадують про скандал 2017 року навколо поставок турбін для електростанції, яку росіяни споруджують в окупованому Криму.
Втім, Siemens взялася за спорудження електростанції в російській республіці Татарстан.
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Ціна проекту, що передбачає також технічне обслуговування, €290 млн євро. Старт у 2023 році.
До слова, газогін в обхід України Північний потік-2 збудований на 83%, відзвітували у Газпромі.
2019-10-03Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.