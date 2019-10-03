Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Світ / Росія

Попри санкції: Siemens почала нове будівництво в Росії

Німецька компанія Siemens почала нове будівництво в Росії, не зважаючи на санкції.

Про це повідомляють німецькі ЗМІ і нагадують про скандал 2017 року навколо поставок турбін для електростанції, яку росіяни споруджують в окупованому Криму.

Втім, Siemens взялася за спорудження електростанції в російській республіці Татарстан.

Дивіться: “ЛНР” та “ДНР” розпочали перепис населення

Ціна проекту, що передбачає також технічне обслуговування, €290 млн євро. Старт у 2023 році.

До слова, газогін в обхід України Північний потік-2 збудований на 83%, відзвітували у Газпромі.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Повернення Росії в ПАРЄ не свідчить про бажання забути про конфлікти – Макрон
У Москві чоловік помер, вдавившись шматком сала
НАТО чи ні? Лікнеп для спікерів президента
Викидали в натовп: у Росії влаштували битву за дешеві блендери
Пелосі: До скандалу навколо Трампа може бути причетна Росія
Шостий рік полону: за що росіяни тримають і катують українця Виговського
Кому вигідна атака на саудівські заводи та що буде з цінами на нафту
64-річний російський тренер з бойових мистецтв звинувачується у педофілії

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка