Попри санкції: Siemens почала нове будівництво в Росії

Німецька компанія Siemens почала нове будівництво в Росії, не зважаючи на санкції.

Про це повідомляють німецькі ЗМІ і нагадують про скандал 2017 року навколо поставок турбін для електростанції, яку росіяни споруджують в окупованому Криму.

Втім, Siemens взялася за спорудження електростанції в російській республіці Татарстан.

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Ціна проекту, що передбачає також технічне обслуговування, €290 млн євро. Старт у 2023 році.

До слова, газогін в обхід України Північний потік-2 збудований на 83%, відзвітували у Газпромі.

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