Пошук зброї і протидія диверсантам: навчання військових водолазів

Продовжують вдосконалювати свої навички військові водолази Маріупольського загону морської охорони. Наразі їх завдання – охорона акваторії морського порту, пошук зброї та вибухівки, а також протидія диверсійним групам.

Навчання та тренування відбувається за передовим досвідом армій країн НАТО. Адже в Україні не залишилося власних профільних центрів підготовки бойових пловців.

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Передусім виконують так звану дисципліну Акватлон, яка підвищує фізичні якості підводників. Щоб потрапити до загону морської охорони, треба мати спортивний розряд.

Завдяки допомозі волонтерів, українські бойові плавці мають сучасне підводне обладнання. Вага спорядження – від 25 до 50 кілограмів. Але воно дає змогу працювати в найскладніших умовах.

До слова, Факти ICTV розповідали про навчання десантників на Приазов’ї.

Опубліковано Лютий, 07 в 19:38



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