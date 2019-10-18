Постійні розриви та обстріли. Бойовики вдарили по ЗСУ із гаубиць Д-30

На передову повертається артилерія. З гаубиць Д-30 терористичні війська завдали удару по Водяному на Приазов’ї та Новолуганському під Горлівкою. Біля українських опорників розірвались 16 снарядів калібром 122 міліметри.

Так само, як приховують артилерійські виходи, бойовики звуками стрілянини намагаються замаскувати місця мінометних розрахунків.

Дивіться: Двоє загиблих і п’ятеро поранених: окупанти випустили по ЗСУ 40 мін та снарядів

Після нічної атаки, звуки розривів і стрілянини на Світлодарській дузі не припиняються і вдень.

Якщо на артилерійській вогонь бійці не відповідають, то на стрілецькі атаки мовчати не можуть.

Попри нескінченні бойові дії, вояки знаходять час і розписують власні позиції філософськими думками на тему війни.

Нагадаємо, Верховна Рада запровадила нові військові звання в ЗСУ.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.