Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект, яким вводяться нові військові звання сержантського та старшинського складу ЗСУ за стандартами НАТО.

Народні депутати 278 голосами ухвалили законопроект №0906, спрямований на вдосконалення законодавства у питаннях виконання військового обов’язку та проходження військової служби в ЗСУ.

Зокрема, йдеться про запровадження нових військових звань сержантського та старшинського складу.

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Які звання встановлюються – нижче список з документа.







Рада запровадила нові військові звання в ЗСУ / 2 фотографии

Раніше міністр оборони України Андрій Загороднюк розповів про реформування системи управління ЗСУ під стандарти НАТО.