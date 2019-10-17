Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект, яким вводяться нові військові звання сержантського та старшинського складу ЗСУ за стандартами НАТО.
Народні депутати 278 голосами ухвалили законопроект №0906, спрямований на вдосконалення законодавства у питаннях виконання військового обов’язку та проходження військової служби в ЗСУ.
Зокрема, йдеться про запровадження нових військових звань сержантського та старшинського складу.
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Які звання встановлюються – нижче список з документа.
Рада запровадила нові військові звання в ЗСУ / 2 фотографии
Раніше міністр оборони України Андрій Загороднюк розповів про реформування системи управління ЗСУ під стандарти НАТО.
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