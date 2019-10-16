Двоє загиблих і п’ятеро поранених: окупанти випустили по ЗСУ 40 мін та снарядів

На фронті знову запрацювала артилерія. Окупанти зранку із зенітних установок обстріляли оборонців Зайцевого, а біля Золотого гатили з гранатометів і мінометів.

Загалом же від початку дня на лінії зіткнення вже зафіксовано десяток провокацій. Російсько-окупаційні війська випустили 40 мін та снарядів. На щастя у лавах української армії без жертв. Натомість на передодні, маємо п’ятьох поранених захисників і двох загиблих.

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Донецький фронт здригається від куль снайперів не перший місяць. За цей час військові встигли вивчити схеми і тактики ворога. Однак, щоразу міняючи позицію, ворог може кілька діб поспіль слідкувати за своєю жертвою, заради одного пострілу.

24 години війни на Донбасі – це 26 обстрілів, і окрім двох загиблих, четверо поранених. За кожним з них стоять плани, долі, родини. Вони беруть війну на себе, дозволяючи нам вирішувати інші проблеми, будувати нову країну.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів, що в Золотому і Петрівському вже два дні тиші, але необхідно дочекатися семи днів.

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