Британські літаки, які доставляють озброєння Україні, змушені облітати Німеччину

Транспортні літаки C-17 Великої Британії перевозять в Україну легке протитанкове озброєння на тлі дедалі загрозливішої поведінки з боку Російської Федерації. Про це повідомив журналіст Джордж Еллісон.
— Британські транспортні літаки C-17 наразі переправляють в Україну протитанкове озброєння в умовах загрозливішої російської риторики, – йдеться у повідомленні.
BREAKING NEWS | British C-17 transport aircraft are currently ferrying anti-armour weaponry to Ukraine in the face of increasing Russian rhetoric. pic.twitter.com/ZsMyDQoZPw
— George Allison (@geoallison) January 17, 2022
Судячи з обраного маршруту літаків C-17, Німеччина, ймовірно, відмовила їм у праві на політ.
У заяві міністра оборони Бена Воллеса в Палаті громад 17 січня 2022 року йдеться:
— Зараз десятки тисяч російських військових перебувають поблизу кордону з Україною. Їхнє розгортання не є рутинним, вони оснащені танками, бойовими броньованими машинами, реактивною артилерією та балістичними ракетами малої дальності.
Я можу підтвердити Палаті представників, що на тлі дедалі більш загрозливої поведінки з боку Росії та на додаток до нашої поточної підтримки, Велика Британія надає новий пакет допомоги в безпеці для підвищення обороноздатності України, – заявив він.
Йдеться про постачання Україні легких протитанкових оборонних систем. В межах операції ORBITAL невелика кількість британського персоналу проведе навчання протягом короткого періоду часу.
Джерело: UK Defense Journal