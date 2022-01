Британські літаки, які доставляють озброєння Україні, змушені облітати Німеччину

Транспортні літаки C-17 Великої Британії перевозять в Україну легке протитанкове озброєння на тлі дедалі загрозливішої поведінки з боку Російської Федерації. Про це повідомив журналіст Джордж Еллісон.

BREAKING NEWS | British C-17 transport aircraft are currently ferrying anti-armour weaponry to Ukraine in the face of increasing Russian rhetoric. pic.twitter.com/ZsMyDQoZPw

— George Allison (@geoallison) January 17, 2022