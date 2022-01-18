Британські літаки, які доставляють озброєння Україні, змушені облітати Німеччину

Транспортні літаки C-17 Великої Британії перевозять в Україну легке протитанкове озброєння на тлі дедалі загрозливішої поведінки з боку Російської Федерації. Про це повідомив журналіст Джордж Еллісон.

— Британські транспортні літаки C-17 наразі переправляють в Україну протитанкове озброєння в умовах загрозливішої російської риторики, – йдеться у повідомленні.

Судячи з обраного маршруту літаків C-17, Німеччина, ймовірно, відмовила їм у праві на політ.

У заяві міністра оборони Бена Воллеса в Палаті громад 17 січня 2022 року йдеться:

— Зараз десятки тисяч російських військових перебувають поблизу кордону з Україною. Їхнє розгортання не є рутинним, вони оснащені танками, бойовими броньованими машинами, реактивною артилерією та балістичними ракетами малої дальності.

Я можу підтвердити Палаті представників, що на тлі дедалі більш загрозливої поведінки з боку Росії та на додаток до нашої поточної підтримки, Велика Британія надає новий пакет допомоги в безпеці для підвищення обороноздатності України, – заявив він.