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Повалені дерева, розбиті ліхтарі та ДТП. Циклон Petra накрив Україну

6 лютого синоптики прогнозують пік негоди в Україні, а рятувальники тим часом підраховують наслідки циклону Petra, який поки панує над нашою територією. У різних регіонах знеструмлено сотні будинків, на дорогах ожеледиця, рятувальники витягли із заметів десятки автомобілів. Не обійшлось і без небезпечних ДТП.

До Миколаєва циклон приніс перший сніг цієї зими. Вночі була плюсова температура, тож він розтанув, але вранці все замерзло. На дорогах слизько, шляховики посипають їх піском та сіллю. Вночі вітер валив дерева, ліхтарі та навіть водонапірну цистерну.

В Одеській області знеструмлено майже 200 населених пунктів. Тут вітер рвав дроти, валив дерева та рекламні щити. Надзвичайники працюють у посиленому режимі. Деталі у сюжеті Олени Горячевої та Христини Венгеляускайте.

Нагадаємо, вночі 6 лютого Одесу накрило снігом та ураганним вітром. Було повалено понад 50 дерев.

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