Повалені дерева та зірвані дахи. Циклон Сабіне накрив Україну

Західна Україна найбільше постраждала від європейського циклону Сабине. Шквальний вітер та мокрий сніг вночі залишили без електропостачання 380 населених пунктів в 11 областях України. Найбільше постраждало Прикарпаття, тут зранку без світла були 93 населені пункти.

Серед західноукраїнських міст найбільше постраждав курортний Трускавець та сусідній Дрогобич. У Сколівському районі дерева попадали на трасу Київ-Чоп. Через снігопад слизько на трасах Полтавщини, Дніпропетровщини та Сумщини. На дорогах Харківщини утворилися перемети, їх чистить спецтехніка. Мокрий сніг там ітиме цілий день. Деталі у сюжеті Світлани Ковбиці і Христини Венгеляускайте.

Нагадаємо, циклон Сабіне пронісся Німеччиною, Швейцарією, Норвегією, Польщею і зачепив Україну.

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