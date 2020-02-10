Буревії, зливи і шторми: Європа потерпає через негоду

Буревії, зливи, шторми – Європу лихоманить негода. Циклон Сабіне пронісся Німеччиною, Швейцарією, Норвегією, Польщею і зачепив Україну. На Львівщині ураган вночі валив дерева, рекламні щити і залишив без світла понад 100 населених пунктів.

У Британії та Ірландії теж вирує ураган – Кіара. Негода принесла штормовий вітер до 130 км на год і проливні дощі. Загалом по всій Британії близько двохсот повідомлень про підтоплення.

Буревій і в Нідерландах. Там через сильний вітер в головному аеропорту Амстердама Схіпхол скасували 240 авірейсів.

Докладніше – у сюжеті Марти Вишневської і Мирослави Прокопюк.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як 11 людей загинули через негоду у США.

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