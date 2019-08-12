Правлять службу просто неба: на Вінниччині вірян ПЦУ не пускають до храму
Черговий релігійний конфлікт на Вінниччині, тепер ділять храм у селі Пеньківка. Ще в грудні минулого року більшість прихожан прийняло рішення про перехід до Православної Церкви України. Але з рішенням півтисячної громади не погодились 24 прихожан, вони підтримують Московський патріархат.
У селі релігійний конфлікт. Із 700 мешканців села – 500 вирішили перейти до Православної церкви України. Але їх не підтримав, чинний настоятель з московського патріархату і кілька десятків прихильників російської церкви.
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Саме ця меншість вирішила, що храм лише для них. На рішення установчих зборів подала до суду. А священик закрив церкву – тут править лише для вірних московської церкви. Новий настоятель храму намагався домовитись з прихильниками РПЦ, але ті на поступки не пішли.
З десяток разів у село приїздила поліція. Викликала їх прихожани уже Православної церкви України, бо їх в храм не пускають спортивні молодики, які кажуть, що вони парафіяни.
Люди хочуть молитися в церкві, яку самі будували.
В управлінні у справах національностей та релігій Вінницької області кажуть – більшості прихожан Пеньківки не треба будувати новий храм. Хоча і досі тривають судові процеси – статут нової релігійної громади таки буде зареєстровано.
До Православної церкви України найбільше храмів перейшло саме на Вінниччині. Але саме в цій області найбільше релігійних конфліктів, ще 36 громад не можуть поділити церкви.
Нагадаємо, відновлення Київського патріархату загрожує відкликанням або призупиненням дії томосу про надання автокефалії ПЦУ.