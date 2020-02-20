Ворог на передовій виманює бійців ЗСУ з окопів і стріляє по власних позиціях

На передовій 19 лютого було 11 ворожих атак і один наш армієць зазнав поранення. Ворог продовжує гатити із забороненої зброї.

20 лютого ворог також обстріляв наші позиції – п’ять разів. Спокійним бійці називають період, коли на їхні позиції не прилітають важкі снаряди.

З Авдіївської промзони можна писати портрет війни. Куди не поглянь – суцільна руїна. Потрощений бетон, спалені автомобілі, тонни понівеченого заліза. Таке із околиці колись мирного міста зробив «русскій мір» за майже 6 років війни.

Подробиці у репортажі Тетяни Наконечної.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як ворог на передовій обдурює камери.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.