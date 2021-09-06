Ялтинська європейська стратегія та Фонд Віктора Пінчука проведуть захід нового формату

У Києві з 9 до 11 вересня Ялтинська європейська стратегія (YES) у партнерстві з Фондом Віктора Пінчука проведуть захід нового формату – YES Brainstorming. Головна тема: Після Covid = Перед катастрофою? Кроки до виживання.

Новий формат дискусії стане ексклюзивним інтерактивним спілкуванням між лідерами сьогодення та майбутнього України з кількома найвідомішими мислителями світу.

Гібридний формат передбачає як безпосередню участь спікерів у заході, так і підключення до дискусії онлайн. Для широкої аудиторії буде доступна пряма трансляція події.

У дискусії візьмуть участь інтелектуали та лідери думок зі сфер політики й бізнесу, експерти та представники ЗМІ, громадського сектору. Ексклюзивний формат передбачає більш інтерактивне спілкування – учасники ставитимуть запитання та вестимуть діалог, що зробить розмову більш насиченою та менш офіційною, водночас відкритою, змістовною й захопливою.

Основні акценти у порядку денному буде зосереджено на глобальних ризиках – кліматичних змінах, пандемії та потенційних наслідках технічних збоїв – викликах для міжнародного порядку, а також на тому, як подолати загрози й використати доступні людству можливості. Ще однією темою дискусії стануть виклики й шанси для України та їхня кореляція з глобальними процесами.

Цього року з огляду на епідеміологічну ситуацію на більшості з панельних дискусій присутніми в залі будуть лише 50-70 учасників.

Традиційна ж щорічна зустріч YES переноситься на 2022 рік.

– Україна має стратегічне значення для майбутнього Європи, навіть якщо в останні тижні, місяці та роки до заголовків міжнародних новин потрапляли інші теми. Демократична, відкрита Україна, яка керується верховенством права, з непорушною територіальною цілісністю, яка йде європейським шляхом розвитку, обраним самими українцями, стане надбанням для Європи та надішле потужний сигнал. Ми вважаємо важливим зібрати разом для відвертої дискусії розумних друзів України й великих українців, які будують нову країну. Сподіваюся, це призведе до виникнення ідей, які будуть корисними для України, для тих, хто співпрацює з Україною та опікується українським питанням, а також для тих, хто будує сильну Європу та Захід з перспективою для України, – розповів Александр Кваснєвський, голова наглядової ради Ялтинської європейської стратегії, президент Польщі (1995-2005).

Місце проведення заходу: Національний культурно-мистецький та музейний комплекс Мистецький арсенал.

Ялтинська європейська стратегія (YES) – провідна платформа, де обговорюється європейське майбутнє України в глобальному контексті. YES сприяє розвитку нових ідей, налагоджує зв’язки України з міжнародними партнерами та підтримує сили, що виступають за зміни в країні, розбудовує мережі тих, хто підтримує нову Україну у всьому світі.

Вже понад 15 років YES виступає ініціатором діалогу між лідерами з України, ЄС, США, Російської Федерації та інших частин світу. В Україні вона надає майданчик для виступів влади та опозиції, об’єднує разом лідерів від політики, бізнесу, представників ЗМІ, громадянського суспільства та експертної громади.

Фонд Віктора Пінчука – незалежна приватна міжнародна благодійна організація, яка базується в Україні. Створений 2006 року бізнесменом і філантропом Віктором Пінчуком з метою надання можливості новим поколінням змінити країну та світ.