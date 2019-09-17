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Факти / Україна

Укроборонпром планує збільшити експорт озброєнь до $2 млрд на рік

Нове керівництво Укроборонпрому назвало метою п`ятикратне зростання експорту озброєнь.

Укроборонпром планує збільшити експорт озброєнь до $2 млрд на рік

Обсяги експорту озброєнь вітчизняними підприємствами оборонно-промислового комплексу до 2025 року повинні зрости у п’ять разів.

Таке завдання поставило нове керівництво Укроборонпрому, заявив генеральний директор цього державного концерну Айварас Абромавичус.

За його словами, нинішній експорт у $400 млн на рік є низьким показником. До 2025 року Україна прагне збільшити експорт озброєнь до $2 млрд.

Абромавичус порахував, що виручка в розрахунку на одного працівника становить лише $16 тис. на рік, тоді як середній показник в індустрії у світі становить $365 тис.

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Гендиректор Укроборонпрому вважає за доцільне нарощувати виробництво продукції цивільного призначення.

Нагадаємо, Укроборонпром став переможцем тендеру на постачання військово-транспортних літаків в Перу.

Джерело: УНІАН

Фото: Dreamstime

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