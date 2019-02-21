Прикраси та вбрання на Оскар 2019: що вдягнуть зірки та модні прогнози

Червону доріжку вже розстелили, статуетки вже доправили – у Лос-Анджелес останні приготування до вручення найпрестижнішої кінопремії Оскара.

Шанувальники тим часом з нетерпінням чекають на церемонію не лише, щоб дізнатися, хто переможе цього року, але й щоб помилуватися модними уподобаннями кумирів. Для ювелірних фірм та компаній з прокату дизайнерського одягу це особлива пора.

Ще одна традиційна частина передоскарівської лихоманки – модний прогноз щодо вбрань на кінопремії.

Деякі компанії з прокату одягу заради реклами пропонують цього року акцію – жінкам, які працюють над організацією церемонії, а не запрошені як гості, вбрання надають у прокат безкоштовно.

Читайте: Церемонія Оскар 2019: де і коли пройде головна премія кінематографа

Подивитися, як знаменитості у розкішних сукнях, прикрашені дивовижними коштовностями проходитимуть до залу, біля кінотеатру Dolby у Лос-Анджелес зберуться сотні шанувальників. Дехто займатиме місце ще звечора.

До слова, на сайті Факти ICTV буде традиційно онлайн-трансляція церемонії Оскар.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.