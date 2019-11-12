Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна / Політика

Рада підтримала заборону пластикових пакетів із 2022 року

Верховна Рада у першому читанні ухвалила кілька важливих законопроектів. Зокрема заборонила використання пластикових пакетів з 2022 року і посилила відповідальність за незаконний  видобуток бурштину.

За порушення передбачено штраф від 5 до 17 тис. грн. А злісним порушникам загрожуватиме навіть від 3 до 6 років тюрми з конфіскацією майна.

Читайте: Закон про викривачів: як здати корупціонера та отримати гроші

Також парламентарі зробили крок для ліквідації так званих майданчиків Яценка, що заробляли на посередництві між оцінниками майна та електронною базою Фонду держмайна.

За даними фахівців, від цих схем держава щодня втрачала мільйони гривень, які йшли в кишені хитрим ділкам. Адже за кожну операцію з оцінки майна людина переплачувала до 1,8 тис. грн.

Тепер же за довідку та реєстрацію звіту про оцінку доведеться заплатити приблизно 350 грн, і ці гроші підуть у бюджет.

Нагадаємо, під час пленарного засідання Верховна Рада підтримала дострокове припинення повноважень народного депутата Ірини Луценко.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Продавати в білий спосіб: як у Раді планують змінити земельне законодавство
В’ятрович став народним депутатом замість Ірини Луценко
Рада підтримала припинення депутатських повноважень Луценко
Закон про викривачів: як здати корупціонера та отримати гроші
Рада ухвалила в першому читанні закон про зміни у сфері вищої освіти
Рада відправила на доопрацювання закони про скасування військового збору і фінансування партій
Земельна реформа і законопроект №2178-10: порядок денний Ради на 13 листопада
Верховна Рада: онлайн-трансляція засідання 13 листопада

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка