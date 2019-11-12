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Факти / Україна

Рада підтримала припинення депутатських повноважень Луценко

Під час пленарного засідання Верховна Рада підтримала дострокове припинення повноважень народного депутата Ірини Луценко.

Рада підтримала припинення депутатських повноважень Луценко

275 народних депутатів висловилися за дострокове припинення депутатських повноважень Ірини Луценко, яка входить до складу фракції Європейська солідарність.

Перед проведенням голосування народний депутат з фракції Слуга народу Максим Бужанський просив не підтримувати відповідне рішення.

Він пояснив прохання тим, що на місце Луценко в парламент прийде Володимир В’ятрович.

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В свою чергу спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що не варто змушувати Луценко виконувати депутатські повноваження.

До слова, під час засідання Верховної Ради народні депутати підтримали зміни в закон Про ринок електричної енергії.

Фото: Dreamstime

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