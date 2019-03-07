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Факти / Україна

Напередодні 8 Березня Київ паралізували затори (КАРТА)

Напередодні 8 Березня Київ паралізували святкові затори. Стоїть центр столиці і мости: Метро, ​​Південний та Північний.

Напередодні 8 Березня Київ паралізували затори (КАРТА)

Згідно з Google Maps центр Києва повністю паралізували затори. Стоять Хрещатик, Велика Васильківська, бульвар Тараса Шевченка, Лесі Українки.

Також ускладнено рух у районі метро Золоті ворота, Майдан Незалежності, Площа Льва Толстого, Палац Спорту.

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Затори спостерігаються на лівому березі Києва. Рух ускладнений на Броварському проспекті, Харківському шосе, в районі станцій метро Чернігівська і Лівобережна.

Стоять і мости Метро, ​​Південний та Північний.

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Напередодні 8 Березня Київ паралізували затори (КАРТА) / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у центрі Києва сталася масштабна ДТП за участю шести автомобілів.

Фото: УНІАН

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