Напередодні 8 Березня Київ паралізували святкові затори. Стоїть центр столиці і мости: Метро, Південний та Північний.
Згідно з Google Maps центр Києва повністю паралізували затори. Стоять Хрещатик, Велика Васильківська, бульвар Тараса Шевченка, Лесі Українки.
Також ускладнено рух у районі метро Золоті ворота, Майдан Незалежності, Площа Льва Толстого, Палац Спорту.
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Затори спостерігаються на лівому березі Києва. Рух ускладнений на Броварському проспекті, Харківському шосе, в районі станцій метро Чернігівська і Лівобережна.
Стоять і мости Метро, Південний та Північний.
Напередодні 8 Березня Київ паралізували затори (КАРТА) / 2 фотографии
Раніше Факти ICTV писали, що у центрі Києва сталася масштабна ДТП за участю шести автомобілів.
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