Реакція США на вибори до Ради: яких кроків чекають від України

Українські вибори вже жваво обговорюють і в США. Багато хто сподівається, що Володимир Зеленський і його партія Слуга народу покажуть результати і втілять важливі реформи.

23 липня Держдепартамент США привітав українців з мирними та історичними парламентськими виборами. Вони сказали, що таким чином українці продемонстрували відданість демократичним ідеалам, а також заявили, що готові працювати з новим урядом та самими українцями у справі просування реформ.

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Також Держдепартамент скористався нагодою запевнити – Київ у непохитній підтримці Вашингтону перед обличчям російської агресії.

Експерти говорять, що український народ своїм голосом дав мандат на зміни Слузі народу і тепер головне, щоб партія і президент Зеленський виправдали покладені на них сподівання.

Більша перемога означає більшу відповідальність, – заявив експерт Девід Креймер з Міжнародного республіканського інституту.

Оскільки Слуга народу у парламенті буде мати більшість, то не зможе перекладати відповідальність за ухвалення чи не ухвалення відповідних законопроектів на інші партії.

Крім того у Вашингтоні існують побоювання, що до монополізації влади, але все одно заявляють, що треба побачити перші дії Слуги народу, як вони будуть виконувати обіцянки, які вони дали українському народу.

Важливим кроком для підтримки нової влади від США за словами американських експертів може стати офіційна зустріч президентів обох країн, встановлення міжурядових зв’язків та призначення нового посла України у Вашингтон.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів зустріч з групою послів країн G7 і главами представництв ЄС і НАТО в Україні.

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