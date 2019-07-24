Реакция США на выборы в Раду: каких шагов ждут от Украины

Украинские выборы уже активно обсуждают и в США. Многие надеются, что Владимир Зеленский и его партия Слуга народа покажут результаты и воплотят важные реформы.

23 июля Госдепартамент США поздравил украинцев с мирными и историческими парламентскими выборами. Они сказали, что таким образом украинцы продемонстрировали приверженность демократическим идеалам, а также заявили, что готовы работать с новым правительством и самими украинцами в деле продвижения реформ.

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Также Госдепартамент воспользовался случаем заверить – Киев в непоколебимой поддержке Вашингтона перед лицом российской агрессии.

Эксперты говорят, что украинский народ своим голосом дал мандат на изменения Слуге народа и теперь главное, чтобы партия и президент Зеленский оправдали возложенные на них надежды.

Большая победа означает большую ответственность, – заявил эксперт Дэвид Креймер из Международного республиканского института.

Поскольку Слуга народа в парламенте будет иметь большинство, то не сможет перекладывать ответственность за принятие или не принятие соответствующих законопроектов на другие партии.

Кроме того, в Вашингтоне существуют опасения, из-за монополизации власти, но все равно заявляют, что надо увидеть первые действия Слуги народа, как они будут выполнять обещания, которые они дали украинскому народу.

Важным шагом для поддержки новой власти от США по словам американских экспертов может стать официальная встреча президентов двух стран, установление межправительственных связей и назначения нового посла Украины в Вашингтон.

Напомним, президент Владимир Зеленский провел встречу с группой послов стран G7 и главами представительств ЕС и НАТО в Украине.

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