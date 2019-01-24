Збудована на багні та вся у тріщинах: на Івано-Франківщині розсипається школа

Школі в селі Красноїлля 45 років. Збудована вона на багні, про дренажну систему тоді не подбали.

Глобальні проблеми із тріщинами та зсувами стін розпочатися ще 10 років тому. Відтоді школу намагаються врятувати мізерними сумами з районного бюджету та батьківськими силами, бо грошей на капітальний ремонт з року в рік не вистачає.

Нині один із найбільших навчальних закладів у високогір’ї в аварійному стані. Куди діти чотири сотні школярів – не знають.

Дерев’яна підлога розсипається в пил, знизу суцільний грибок. Стіни в коридорах також покриті пліснявою.

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Капітального ремонту в районному управлінні освіти не обіцяють. Безвідповідальності керівника також не бачать. Сесію обласної ради проведуть лише за місяць, тоді і обіцяють виділити гроші.

До слова, що потрібно для становлення майбутньої тенісної зірки.

Опубліковано Cічень, 24 в 19:55



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