Замість несучої стіни – панорамне скло. Київський ресторан може обвалити житловий будинок

Тотальне невігластво сучасних забудовників та ремонтників руйнує історію столиці. До Фактів ICTV звернулися мешканці двох будинків на розі вулиць Паньківської та Жилянської.

Їхній будинок тотально руйнується через новобудову і ресторан, які зайняли всі підвальні приміщення і де знесли несучі стіни. Люди неодноразово викликали поліцію, зверталися до районних чиновників, але то не діє. Приписи на заборону робіт давали, та ніхто на це не зважає.

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Стеля та стіни вкриті чималими тріщинами. Перші почали з’являтися із будівництвом 25-поверхівки, яку зводять впритул. Та появу більших мешканці пов’язують з діяльністю ресторану на першому поверсі.

Сам будинок 1905 року. Мешканці кажуть, що він з кожним днем втрачає опору. У кімнаті від найменшого руху трясеться підлога.

Ресторан на першому поверсі орендує приміщення у ТОВ Ліра Преміум. Один із її засновників – Маслов Петро Миколайович. Відповідно до даних державного реєстру речових прав на нерухоме майно – він є власником квартири на другому поверсі. У ресторані замість несучої стіни панорамне скло.

Окрім аварійного будинку, місцевих обурює свавілля будівельників у дворі. Ті самовільно знесли гаражі мешканців і на їхньому місці риють котлован.

Люди вже зверталися і до ДАБІ Києва, і до Голосіївської РДА, не раз викликали поліцію. Та ті відбуваються лише відписками. Тож мешканці вже написали колективне звернення до президента України.

Нагадаємо, вночі 28 серпня у Дрогобичі обвалився будинок. За попередніми даними, вибухнув побутовий газ.

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