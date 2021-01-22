Ремонт затягується на роки: в якому стані техніка на передовій на Донбасі

У зону проведення ООС з робочим візитом приїхав очільник державного концерну Укроборонпром Юрій Гусєв, щоб перевірити, в якому стані перебуває техніка на передовій.

Багато військової техніки з передової, що вийшла з ладу, нині простоює у таких собі відстійниках. Деякі екземпляри відновленню не підлягають, проте є й ті, які ще можна реанімувати. Хоча через бюрократичну тяганину процес затягується на роки.

Армійці кажуть, мають проблеми не лише із пошкодженим транспортом. Також військові скаржуться на неякісні поставлення обладнання.

Очільник держконцерну пообіцяв налагодити якіснішу комунікацію між військовими та представниками Укроборонпрому, це має пришвидшити ремонт та модернізацію технічної бази.

– Є пропозиції щодо заміни акумуляторів, щодо модернізації освітлення, є певні питання по колісним механізмам і зараз ми це все занотували і відпрацюємо разом з нашими конструкторами, інженерами, – зазначив Юрій Гусєв.

Бійці сподіваються, що вже найближчим часом вони зможуть якісно та головне швидко відновлювати техніку, яка чи то була пошкоджена у боях, чи то просто потребує планового ремонту.

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