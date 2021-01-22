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Ремонт затягується на роки: в якому стані техніка на передовій на Донбасі

У зону проведення ООС з робочим візитом приїхав очільник державного концерну Укроборонпром Юрій Гусєв, щоб перевірити, в якому стані перебуває техніка на передовій.

Багато військової техніки з передової, що вийшла з ладу, нині простоює у таких собі відстійниках. Деякі екземпляри відновленню не підлягають, проте є й ті, які ще можна реанімувати. Хоча через бюрократичну тяганину процес затягується на роки.

Армійці кажуть, мають проблеми не лише із пошкодженим транспортом. Також військові скаржуться на неякісні поставлення обладнання.

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Очільник держконцерну пообіцяв налагодити якіснішу комунікацію між військовими та представниками Укроборонпрому, це має пришвидшити ремонт та модернізацію технічної бази.

– Є пропозиції щодо заміни акумуляторів, щодо модернізації освітлення, є певні питання по колісним механізмам і зараз ми це все занотували і відпрацюємо разом з нашими конструкторами, інженерами, – зазначив Юрій Гусєв.

Бійці сподіваються, що вже найближчим часом вони зможуть якісно та головне швидко відновлювати техніку, яка чи то була пошкоджена у боях, чи то просто потребує планового ремонту.

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