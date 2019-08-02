Рестайлінг Audi A4 Allroad: характеристики і ціна

Німецький автобренд Audi представив оновлену модель свого універсала з підвищеною прохідністю – A4 Allroad.

Рестайлінг позначився на фарах, ліхтарях, решітках радіатора та бамперах. Крім того A4 Allroad отримала збільшений на 35 міліметрів кліренс та допрацьовані краї порогів.

Преміальний позашляховий універсал оснащений, зокрема, 2-літровим турбодвигуном на 248 кінських сил. Крім того, буде доступний силовий агрегат із гібридною установкою.

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Нові Audi надійдуть у продаж восени. Орієнтовна ціна від $52 тис.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Audi показала електрокросовер на базі Q2.

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