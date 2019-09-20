Нова модель седану Infiniti Q50: ціна та характеристики
Японський преміальний автобренд Infiniti презентував нову модель свого седана Q50.
Головна особливість – повна відмова від звичного 2-літрового турбодвигуна на 208 коней.
Його замінить трилітрова V6, потужністю 300 кінських сил. Також седан отримав подвійну систему вихлопу та 17-дюймові колісні диски.
Комфорту додадуть оновлена система мультимедіа з двома сенсорними дисплеями на 7 і 8 дюймів та двозонний клімат-контроль.
Дивіться: Перший електрокар Porsche Taycan: ціни та характеристики
Ціна на Infiniti Q50 стартує від $37 тис.
До слова, Mercedes-Benz спільно з компанією Volocopter презентували повітряне безпілотне таксі на основі прототипу 2X.
2019-09-20
Теги: InfinitiЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.