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Нова модель седану Infiniti Q50: ціна та характеристики

Японський преміальний автобренд Infiniti презентував нову модель свого седана Q50.

Головна особливість – повна відмова від звичного 2-літрового турбодвигуна на 208 коней.

Його замінить трилітрова V6, потужністю 300 кінських сил. Також седан отримав подвійну систему вихлопу та 17-дюймові колісні диски.

Комфорту додадуть оновлена система мультимедіа з двома сенсорними дисплеями на 7 і 8 дюймів та двозонний клімат-контроль.

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Ціна на Infiniti Q50 стартує від $37 тис.

До слова, Mercedes-Benz спільно з компанією Volocopter презентували повітряне безпілотне таксі на основі прототипу 2X.

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