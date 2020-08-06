Росія будує військові бази в шести країнах Африки – Bild

За даними німецької розвідки, Москва планує розмістити військові бази в центральній Африці, Єгипті, Еритреї, Мадагаскарі, Мозамбіку та Судані. Про це пише німецька газета Bild.

Також інформують, що РФ вже напівофіційно навчає африканських військових. А місцевим диктаторам надсилають бойовиків приватних угруповань, зокрема вагнерівців.

Окрім того, у мережі поширили відео запуску росіянами ракетних комплексів Іскандер-М.

Тим часом не вщухає справа вагнерівців і в Білорусі. Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив запросити в країну генеральних прокурорів Росії і України для розгляду в ситуації із затриманими росіянами і українцями, яких слідство називає членами приватної військової компанії Вагнер.