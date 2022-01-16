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Військове нарощування біля України: Блінкен та Боррель обговорили координацію дій

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Ентоні Блінкен

Високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель і держсекретар США Ентоні Блінкен обговорили координацію дій у відповідь на військове нарощування РФ, що триває, в Україні і на кордоні.

– Держсекретар Блінкен підтвердив, що подальша російська агресія проти України буде зустрінута швидкими, серйозними та скоординованими наслідками, – йдеться у заяві прессекретаря Блінкена Неда Прайса, яка була поширена 15 січня.

Жозеп Боррель також повідомив про розмову у себе на Twitter.

– Ми продовжуємо нашу чудову координацію та співпрацю зі США щодо дискусій щодо європейської безпеки, – підкреслив він.

Кремль зосередив понад 100 000 військовослужбовців уздовж свого кордону з Україною.

Це викликало побоювання, що президент РФ Володимир Путін планує нове військове вторгнення до України.

14 січня представники американської розвідки заявили, що Росія підготувала спецоперацію, щоб виправдати можливе вторгнення в Україну.

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Фото: Depositphotos

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