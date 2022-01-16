Військове нарощування біля України: Блінкен та Боррель обговорили координацію дій

Високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель і держсекретар США Ентоні Блінкен обговорили координацію дій у відповідь на військове нарощування РФ, що триває, в Україні і на кордоні.

– Держсекретар Блінкен підтвердив, що подальша російська агресія проти України буде зустрінута швидкими, серйозними та скоординованими наслідками, – йдеться у заяві прессекретаря Блінкена Неда Прайса, яка була поширена 15 січня.

Жозеп Боррель також повідомив про розмову у себе на Twitter.

– Ми продовжуємо нашу чудову координацію та співпрацю зі США щодо дискусій щодо європейської безпеки, – підкреслив він.

Just had a call with @SecBlinken to inform about the outcome of our informal EU Foreign Ministers meeting yesterday. We continue our excellent coordination and cooperation with the U.S. in regards to the discussions on European security. https://t.co/mDnV7zFXfQ — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 15, 2022

Кремль зосередив понад 100 000 військовослужбовців уздовж свого кордону з Україною.

Це викликало побоювання, що президент РФ Володимир Путін планує нове військове вторгнення до України.

14 січня представники американської розвідки заявили, що Росія підготувала спецоперацію, щоб виправдати можливе вторгнення в Україну.