Військове нарощування біля України: Блінкен та Боррель обговорили координацію дій

Високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель і держсекретар США Ентоні Блінкен обговорили координацію дій у відповідь на військове нарощування РФ, що триває, в Україні і на кордоні.

Жозеп Боррель також повідомив про розмову у себе на Twitter.

Just had a call with @SecBlinken to inform about the outcome of our informal EU Foreign Ministers meeting yesterday.

We continue our excellent coordination and cooperation with the U.S. in regards to the discussions on European security. https://t.co/mDnV7zFXfQ

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 15, 2022