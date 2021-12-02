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Факти / Україна / Політика

США та Україна працюють над пакетом стримування російської агресії – Кулеба

Валентина Летяк редакторка стрічки
Кулеба і Блінкен

Розробка спільного комплексного пакету стримування РФ від подальших агресивних дій, зокрема жорстких економічних санкцій. Це головна тема, яка порушувалася на переговорах міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, які відбулися у Стокгольмі.

Про це глава МЗС повідомив у Twitter.

– Дружня зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Стокгольмі. Працюємо над розробкою комплексного пакету стримування РФ від подальших агресивних дій, включно з жорсткими економічними санкціями. Ми підтвердили важливість міцного стратегічного партнерства України та США, – наголосив український дипломат.

 

Напередодні заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд попередила РФ про те, що на неї чекають санкції, яких раніше не було, якщо вона знову нападе на Україну.

За її словами, США та НАТО підтримують Україну у прагненнях мирного перехідного періоду.

Фото: Дмитро Кулеба

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