Розділяв лише металевий паркан. У Харкові поблизу дитсадка гуляла слониха

У Харкові поблизу дитячого садочка розгулювала слониха.

Містяни зафільмували на відео, як кілька-тонна тварина приймає сонячні ванни, щупає хоботом траву, при цьому слониху і подвір’я дошкільного закладу розділяв лише невеличкий металевий паркан.

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Територія дитячого садочка розташована впритул до харківського цирку, і перехожі подумали, що тварина просто втекла з клітки.

Насправді, слониха нізвідки не тікала, запевнили у цирку, її просто відпустили погуляти після тривалого переїзду, адже такий променад корисний для тварин. У цирку переконують, що за слонихою слідкував дресирувальник, хоча на відео його не видно.

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