У Халльштадті (Німеччина) чоловік купив в супермаркеті і салат і виявив в ньому живу жабу.

Бенджамін Мюллер купив в магазині Aldi Süd в Халльштадті свіжий салат, а вдома знайшов у ньому жабу.

За його словами, вдома він переклав салат в миску, щоб промити, і помітив серед листя жабу.

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Чоловік відразу сфотографував її і звернувся до консультантів супермаркету.

– Жаба була в салаті, Бенджамін? Тоді він дійсно дуже свіжий. Маленькій амфібії довелося потрудитися, щоб пройти контроль, – пожартували представники Aldi.

Чоловіка така відповідь влаштувала і він вирішив не конфліктувати з консультантами. Він додав, що салат був з’їдений, а діти – погрались з жабою.

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Джерело: La Bible