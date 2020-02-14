Розіграші та фотозони: як магазини підготувалися до Дня закоханих

Свято почуттів, кохання та комерції. У Валентинів день українці поспішають вкотре привітати своїх коханих, купують не лише валентинки, а й більш вартісні подарунки.

На амурних справах не гребують підзаробити й підприємливі маркетологи. Відтак на вітринах з’являються оголошення про акції, безліч рожевих аксесуарів, а найкреативніші навіть змінюють свої назви.

Про те, чому столичний ЦУМ перетворився на ЦЬОМ – дивіться у сюжеті Костянтина Мельникова.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що робити самотнім у День Валентина.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.