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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Розіграші та фотозони: як магазини підготувалися до Дня закоханих

Свято почуттів, кохання та комерції. У Валентинів день українці поспішають вкотре привітати своїх коханих, купують не лише валентинки, а й більш вартісні подарунки.

На амурних справах не гребують підзаробити й підприємливі маркетологи. Відтак на вітринах з’являються оголошення про акції, безліч рожевих аксесуарів, а найкреативніші навіть змінюють свої назви.

Про те, чому столичний ЦУМ перетворився на ЦЬОМ – дивіться у сюжеті Костянтина Мельникова.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що робити самотнім у День Валентина.

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