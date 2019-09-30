Розмова з Зеленським: Трамп хоче зустрічі з інформатором, який подав скаргу

Держслужбовця, який подав скаргу на Трампа за його скандальну розмову з Зеленським – взяли під федеральний захист. Адже він боїться за своє життя.

Трамп уже заявив, що хоче особисто поговорити з інформатором. Більшість американців, а саме 63% – не схвалюють те, як і про що Трамп спілкувався з українським президентом. Половина опитаних зовсім не здивована діями свого президента.

Демократи вже вимагають доступу й до записів телефонних переговорів Трампа з Путіним, а також іншими лідерами іноземних держав.

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Голова комітету у справах розвідки Палати представників, демократ Адам Шифф пояснив – конгресмени хочуть дізнатися, чи під час цих розмов Трамп “так само підривав безпеку” Сполучених Штатів.

Нагадаємо, саме за таким звинуваченням демократи почали процедуру імпічменту господаря Білого дому. Той звинувачення відкидає. Адміністрація Трампа готує для нього широкомасштабну стратегію реагування на загрозу імпічменту. Її представлять найближчими днями.

До слова, до скандалу навколо Трампа може бути причетна Росія.

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