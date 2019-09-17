Розстріли для розваг. Звільнені українські полонені розповіли про тортури у в’язниці

Попри масштабний обмін між Україною та Росією далеко не всі українці повернулися додому. Навіть у СБУ називають приблизну цифру наших бранців, дехто з яких вже понад 4 роки перебуває в незаконному ув’язненні бойовиків “ЛДНР”.

Станом на серпень 2019 року у полоні збройних формувань понад сотня військових та цивільних українців. Коли вони побачать волю не знає ніхто.

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Наших полонених тримали в тісних кімнатах, часто знущалися морально виводячи нібито на розстріл та стріляючи над головами. Тортури були здебільшого для розваг, жодні правозахисники доступу до катівень не мали.

Та найголовніше після фізичних знущань було не зламатись морально. Горіла єдина думка – побачити рідних, перші секунди на волі вчений Ігор Козловський пригадує в деталях.

Колишні в’язні закликають тих, хто роками сидить у катівнях проросійських бойовиків не здаватися, їхнього звільнення найбільше чекають рідні.

Нагадаємо, 7 вересня відбувся обмін полоненими між Україною та Росією.

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