Гроші мають, але не платять. У Миколаєві можуть закрити кінну школу

Через фінансові проблеми під загрозою закриття миколаївська кінно-спортивна школа. 63 юних вихованці залишаться без тренувань, а шістнадцятеро коней продадуть. Єлизавета Виговська за 5 років занять стала кандидатом у майстри спорту. Без спортшколи шлях до змагань, а відтак і зростання, для неї зачинений.

Власник тварин – конерозвідний завод вимагає від спортшколи Колос 450 тис. грн. хоча б за годівлю копитних. Інакше підприємство змушене продати коней.

Підприємство 60 років розводить тварин, але нині не надто успішно. Не вистачає грошей на ремонт конюшень і обробку полів, корми купують у борг. Але ж, за багаторічною домовленістю, спортсмени користуються кіньми і полями для тренувань безкоштовно. А співробітники підприємства доглядають за скакунами і годують їх.

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У січні область виділила школі 450 тис. грн. на всі потреби. Але керівництво вирішило їх не витрачати. Директор переконує, що не має законного права переказувати гроші на утримання тварин. Про це й листувалась із обласною радою десять місяців.

В обласному управлінні спорту упевнені, що спортшкола таки має право підписати угоду із власником коней і переказувати кошти. Інакше наприкінці року їх повернуть до бюджету.

Розрубати цей гордіїв вузол хотіли на спільних зборах батьків, чиновників і обласних депутатів. Але після жвавих дискусій, кожна сторона залишилась при своєму. Начальник управління спорту пообіцяв рекомендувати товариству Колос звільнити директорку спортшколи, а заступник голови облради готовий забрати гроші і тренерів до іншої спортшколи.

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