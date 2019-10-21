Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Сенцов створює громадську організацію для повернення бранців Кремля

Олег Сенцов створить власну громадську організацію, яку можливо назве своїм ім’ям. Екс-бранець Кремля буде боротися за повернення всіх політв’язнів в Україну.

Про це Олег Сенцов розказав 21 жовтня в Українському домі, де нарешті отримав свою премію Ukrainian ID. Ця премія заснована торік, її вручають на Тарасовій Горі в Каневі за відданість принципам та гуманізацію суспільства.

Дивіться: Кремлівські капкани. У Києві провели акцію на підтримку ув’язнених кримських татар

Саме Олег був її першим лауреатом. Втім, отримати особисто нагороду він тоді не зміг, бо відбував покарання росіян у колонії суворого режиму.

Там, у в’язниці, Олег щодня боровся. Зараз він не припиняє свою боротьбу вже на волі. Завжди згадує, що в російських застінках залишаються незвільнені українці, а також розказує, який насправді режим Путіна.

Нагадаємо, український режисер Олег Сенцов розповів моніторинговій місії ООН про своє ув’язнення в Росії.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Кремлівські капкани. У Києві провели акцію на підтримку ув’язнених кримських татар
Викрали і засудили. Як потрапив в полон боєць Правого сектору Олександр Шумков
Сенцов надав ООН інформацію про ув’язнення в РФ
Сфабрикували справу та вибили зізнання: історія в’язня Кремля Лимешка
Стан політв’язня Асєєва погіршується: до нього не пускають навіть Червоний Хрест
Сенцов зустрівся з Макроном і подарував йому тюремну чашку
Що загрожує бранцю Кремля Дудці та які шанси на повернення в Україну
Імітування розстрілу, тортури та психологічний тиск: історія політв’язня Вигівського

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка