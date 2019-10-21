Сенцов створює громадську організацію для повернення бранців Кремля

Олег Сенцов створить власну громадську організацію, яку можливо назве своїм ім’ям. Екс-бранець Кремля буде боротися за повернення всіх політв’язнів в Україну.

Про це Олег Сенцов розказав 21 жовтня в Українському домі, де нарешті отримав свою премію Ukrainian ID. Ця премія заснована торік, її вручають на Тарасовій Горі в Каневі за відданість принципам та гуманізацію суспільства.

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Саме Олег був її першим лауреатом. Втім, отримати особисто нагороду він тоді не зміг, бо відбував покарання росіян у колонії суворого режиму.

Там, у в’язниці, Олег щодня боровся. Зараз він не припиняє свою боротьбу вже на волі. Завжди згадує, що в російських застінках залишаються незвільнені українці, а також розказує, який насправді режим Путіна.

Нагадаємо, український режисер Олег Сенцов розповів моніторинговій місії ООН про своє ув’язнення в Росії.

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