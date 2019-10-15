Кремлівські капкани. У Києві провели акцію на підтримку ув’язнених кримських татар

На Софіївській площі у Києві частина території заставлена капканами. На кожному з них бирка – зроблено в Кремлі. Ці пастки символізують українських в`язнів, які за сфабрикованими справами перебувають у тюрмах Росії та окупованого Криму.

Їх розставили родичі ув’язнених кримських татар. Кажуть, що приїхали до Києва, аби розповісти, що відбувається на анексованому півострові.

Обшуки та затримання у Криму вже стали нормою. Когось оштрафували, комусь дали умовний термін, когось кинули у СІЗО і тримають у нелюдських умовах. На самоті у карцерах або навпаки, по 50 людей у крихітних камерах.

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Судять, здебільшого, за нібито підготовку терактів або участь в ісламській організації Хізб ут-Тахрір, яка заборонена у Росії.

Окупаційна влада намагається стримати рух опору у Криму та змусити людей мовчати про арешти.

Та люди не мовчать, навпаки, щоб захищати затриманих, створили організацію Кримська солідарність. Там надають юридичну допомогу, збирають гроші для підтримки сімей та висвітлюють ситуацію з арештами.

Однак вони дуже потребують підтримки і міжнародної спільноти і самої України. Складно ще й тому, що статус політв’язня досі не врегульований. Відповідний закон ухвалений поки лише в першому читанні.

Нагадаємо, кримськотатарському активісту Едему Бекірову, який повернувся в Україну після ув’язнення в окупованому Криму, зробили операцію на серці.

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